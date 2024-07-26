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Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Karısını ve Kayınlarını Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Mersin'de 2 yaşındaki çocuğunu görmek için gittiği evde boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabancayla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 2 yaşındaki çocuğunu görmek için gittiği evde boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabancayla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'ndeki bir bahçe evinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Ö. (52), 2 yaşındaki çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınbabası ve kayınvalidesinin bulunduğu bahçe evine gitti. Kapıda iddiaya göre çocuğunu göstermedikleri için önce kayınbabası İbrahim Avcı'yı (56) vuran şüpheli, ardından da eşi Fatma Ö. (21) ile kaynanası Elif Avcı'yı (54) hedef aldı. Fatma Ö. ile İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından telefonla arayarak kendini ihbar eden Musa Ö. ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile olay yerinde gözaltına alındı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden aile bireylerinin Gözne Mahallesi Koru Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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