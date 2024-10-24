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Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Pompalı Tüfekle Öldürüldü, Koca İntihar Etti

Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Pompalı Tüfekle Öldürüldü, Koca İntihar Etti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Fatma Biricik, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybederken, kocası Atilla Biricik intihar etti. Olayın ardından çifti sosyal hizmetler uzmanları koruma altına aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağı Tömük Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 5. katlı binanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı sona eren Atilla Biricik (44), sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşi Fatma Biricik'in (40) yaşadığı eve gelerek görüşmek istedi. Bu sırada engelli bir çocuk sahibi çift arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan koca, pencereden kaçarak terasa atlayan eşi Fatma Biricik'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Ardından 46 AAG 096 plakalı aracına binerek uzaklaşan zanlı, yaklaşık 250 metre mesafede aynı silahla kafasına sıkarak intihar etti. Ağır yaralanan Fatma Biricik ise kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bu arada, çiftin 6 Şubat depremi sonrası Kahramanmaraş'tan Mersin'e gelerek buraya yerleştikleri belirtilirken, evde bulunan hasta çocuk ise sosyal hizmetler uzmanlarınca koruma altına alındı.

22 Ekim tarihinde uzaklaştırma kararı sona ermiş

Öte yandan, çift arasında daha önce de tartışmalar yaşandığı, bu nedenle Fatma Biricik'in, kocası hakkında aldığı uzaklaştırma kararının 22 Ekim tarihinde sona erdiği, kadının bu tarihten sonra yeni bir uzaklaştırma talep etmediği de öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erdemli mersin

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