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Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı

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Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı

MERSİN - Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Güvenlik Suç 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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