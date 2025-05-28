Mersin'de Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti, Tır Sürücüsü Kaçtı

Mersin'de Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti, Tır Sürücüsü Kaçtı
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Mersin'de 16 yaşındaki Okan U.S., bisikletiyle iş yerine giderken bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'de tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli hayatını kaybederken, sürücü kaçtı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olarak çalışan Okan U.S. (16), bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, 33 AIE 276 plakalı tırın altında kaldı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü kaçtı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Okan U.S.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çocuktan geriye parçalanmış bisikleti kalırken polis, kazadan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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