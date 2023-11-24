- Mersin'de bir kişi eski türbe içinde bıçaklanarak öldürüldü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi atıl halde bulunan türbenin içerisinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay ilçeye bağlı, Caminur Mahallesi 0804 sokak Gözlükle Höyüğü içerisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Emin Tekin arkadaşı olduğu iddia edilen C.S. ile birlikte tarihi Gözlükule Höyüğü'ne geldi. Burada bir süre sohbet eden Tekin ile C.S. tartışmaya başladı. Emin Tekin, Gözlükule Höyüğü içerisinde bulunan taş yapılı atıl kubbenin içine kaçtı. Burada kavga eden şahıslar birbirlerine bıçak çekti. Göğsünden yaralanan Emin Tekin, kanlar içinde yere yığıldı. C.S. ise çağrılan polis ekiplerine suç aleti ile teslim oldu. C.S. ellerinde bıçak yarası nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emin Tekin olay yerinde hayatını kaybetti.