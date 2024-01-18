Mersin'de bin 421 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Mersin'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan bin 421 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince standart dışı ışık donanımı kullanan toplu taşıma araçları, yaya yolları üzerinde motosiklet kullanan sürücüler, yük taşımacılığı yapan çekici ve kamyonlar ile abartı egzoz kullanan araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Son 40 gün içerisinde il genelinde yapılan denetimlerde, 17 bin 52 araç kontrol edilirken, bin 421 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - MERSİN