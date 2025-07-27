Mersin'de Bıçaklı Kavgada 1 Kişi Öldü, 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Bıçaklı Kavgada 1 Kişi Öldü, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde gerçekleşen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı.

Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde Esat Veli Şencan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.V.G. ve M.G. tutuklanırken, 4 kişi serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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