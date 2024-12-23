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Mersin'de Baba ve İki Çocuğuna Otomobil Çarptı: Kaza Anı Kamerada

Mersin'de Baba ve İki Çocuğuna Otomobil Çarptı: Kaza Anı Kamerada
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve iki çocuğu bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'de baba ile 2 çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonuncu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. F.G. (43) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.C. (36) ile çocukları 10 yaşındaki H.İ.C ve 7 yaşındaki E.C.'ye çarptı. Kazada baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 2 çocuğuna çarptığı ve ailenin yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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