Mersin'de Baba Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, babasını boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak zanlıyı Gaziantep'te yakaladı. Zanlı, ifadesinin ardından tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, babasını boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kızkalesi Mahallesi Çakır Hasan Caddesi'nde oturan Ali S'ye (50) ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, ranzanın altında hareketsiz yatan Ali S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ali S'nin, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve en son Ali S'nin oğlu E.S'nin (20) girdiğini tespit etti.

Gaziantep'te olduğu belirlenen şüpheli E.S, operasyonla yakalandı.

Erdemli'ye getirilen zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.