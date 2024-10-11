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Mersin'de Asılsız Cinsel Saldırı İddiası Üzerine Gözaltı

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Mersin KYK Kız Yurdu'nda iddia edilen bir cinsel saldırı olayıyla ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapan iki kişi gözaltına alındı. Bir kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden 'Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı' yönünde asılsız paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce bazı sosyal medya hesapları üzerinden merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki KYK Kız Yurdu'nda 'bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı' yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine önceki gece yurt önünde toplanan kız öğrenciler, protesto gösterisinde bulunarak yürüyüş düzenledi. İddialar üzerine olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir olayın yaşanmadığını, mağduriyet veya şikayetin söz konusu olmadığını belirledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlem yapılarak, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklanırken, diğeri 'adli kontrol şartı' ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında ise 'yakalama' kararı çıkarıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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