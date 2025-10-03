Haberler

Mersin'de Asansör Kazası: 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Tarsus ilçesinde meydana gelen asansör kazasında 33 yaşındaki Pelin Kıyga'nın hayatını kaybetmesi üzerine, kazaya sebep olan 4 kişi 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Altaylılar Mahallesi'nde bulunan sitede 33 yaşındaki Pelin Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili eski asansör firması yöneticisi S.S. (41), yeni asansör firması yöneticisi M.K.(45) ile çalışanı M.A. (32) ve bina yöneticisi F.M.C. (46) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcileri de dahil olmak üzere 17 kişinin ifadesi alınmıştı. 14 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, eski asansör firma yöneticisi, yeni firma yöneticisi ile çalışanı ve site yöneticisi emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga da tüm sorumlular hakkında şikayetçi oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
