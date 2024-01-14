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Mersin'de Aranan Şahıslar Yakalandı, 20 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada yakalanan aralarında 29 ve 15 yıl hapis cezaları bulunanlarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada yakalanan aralarında 29 ve 15 yıl hapis cezaları bulunanlarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin şehir genelinde son bir haftada yaptığı çalışmada araması olan 398 şahıs yakalandı. Yakalananların arasında 14 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 29 yıl 3 ay hapis cezası olan ile kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de olduğu belirtildi.

Gözaltına alınıp jandarmaya götürülen şahıslardan 20'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mersin Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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