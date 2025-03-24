Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayının aslı başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Olaylar büyüdü, birçok ilde gözaltılar var

Mersin'de Aranan 91 Hükümlü Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan aranan 91 hükümlü yakalandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından koordine edildi.

Mersin'de aranan şahıslar operasyonu: 91 hükümlü yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan hapis cezasıyla aranan şahsılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 91 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde şehir genelinde aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahıslar belirlendi. Bunun üzerine belirli adreslere düzenlenen operasyon ve çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarla 91 hükümlü yakalandı.

Yakalanan şahıslar gerekli adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

Mersin'de Aranan 91 Hükümlü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title