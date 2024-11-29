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Mersin'de Aranan 89 Şahıs Yakalandı

Mersin'de Aranan 89 Şahıs Yakalandı
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Mersin'de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 şüpheli yakalandı. Farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda bazı evlerin kapısı kilidi sökülerek açıldı.

Mersin'de aranan 89 şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin'de aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan aranan 89 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, 'cinsel istismar, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şahısların yakalamasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda kapıyı açmayan bazı şüphelilerin evlerine kapı kilidi sökülerek girilirken, aranan 89 kişi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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