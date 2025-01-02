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Mersin'de Aranan 71 Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Aranan 71 Hükümlü Yakalandı
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Mersin polisinin yaptığı operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, teknik ve fiziki takiplerle aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Mersin polisinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 71 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde Cinsel İstismar, Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takipleri sonrasında belirlenen şahıslara yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 71 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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