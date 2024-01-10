Mersin'de aranan 13 şahıs yakalandı
Mersin'de polis haklarında arama kararı bulunan 13 şahıs yakalandı. Şahısların emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Mersin'de polisi hakkında arama kararı bulunan 13 şahsı yakaladı.
Mersin'de polis haklarında kasten öldürme, taksirle öldürme, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve çeşitli suçlardan aranan 22 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 13 şahıs yakalandı. Yakalanan aranan şahıslar emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - MERSİN