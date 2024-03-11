Mersin'de araç parkta ağaçlara çarptı
Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, parkta bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, parkta bulunan ağaçlara çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, 01 EFE 40 plakalı Tofaş marka otomobil, Osmaniye Mahallesi 81025 Sokak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karacaoğlan Parkı'na girdi. Araç, parkta bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler aracı bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkardı.
Kaza sonrası araçta ve parkta maddi hasar meydana geldi. - MERSİN