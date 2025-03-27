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Mersin'de Araç Kundaklama Girişimi

Mersin'de Araç Kundaklama Girişimi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki bir otomobilin kaputuna yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek istendi. Olay, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü ve polis, kundaklama girişimini araştırıyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir araç yanıcı madde dökülerek yakılmak istendi.

Olay, İlçeye bağlı Sıcakyurt Mahallesi'nde Kökobası Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki M.Ş.'ye ait otomobilin kaputuna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada kaputtaki alevler büyümeden söndürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kundaklamaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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