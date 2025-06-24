Mersin'de Araç Çarpması Sonucu 75 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Mersin'de Araç Çarpması Sonucu 75 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
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Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen kazada 75 yaşındaki Osman D. adlı yaya, C.İ. idaresindeki araç tarafından çarpılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.İ. idaresindeki 33 BBE 518 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Osman D.'ye çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında adamın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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