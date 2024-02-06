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Mersin'de Apartman Yangını

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Mersin'de bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, evin alev alev yanmasıyla görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan anne ve çocuklar yaralanmadan kurtuldu.

Mersin'de bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Evin alev alev yanması görüntülere yansıdı.

Yangın, Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi 40114 Sokaktaki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anları ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Yangın sırasında evde bulunan anne ve çocukların yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akdeniz İtfaiye Mersin İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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