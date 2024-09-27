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Mersin'de Anne ve Oğlunun Konteyner Evi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin'de Anne ve Oğlunun Konteyner Evi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde anne E.K. ve oğlu için yaşam alanı olan konteyner evde çıkan yangın sonucu ev tamamen yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, incelemeler devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve oğlunun yaşadığı konteyner ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Yarenbelen Mahallesi Suyolu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, anne E.K. ve oğlunun yaşadığı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken, gökyüzünü ise kara dumanlar kapladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın sırasında annenin işte olduğu, oğlunun ise dışarı çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Erdemli mersin Yaşam Kaza

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