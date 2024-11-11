Mersin'de Amatör Maçta Kavga: 2 Futbolcu Yaralandı

Mersin'de amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı.

Erdemli ilçesinde Mersin 1. Amatör Kümede mücadele eden Çeşmeli İdmanyurdu ile Kurtuluş Deltaspor takımları, Çeşmeli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarında Kurtuluş Deltaspor'un 1-0 öne geçmesiyle kavga çıktı. Futbolcular arasındaki kavgada, Kurtuluş Deltaspor'lu futbolcular Harun Gümüş ve Zeynel Karaca yüzüne aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Silifke Devlet Hastanesi'ne giden futbolcular darp raporu aldı.

Sahadan canlarını zor kurtardığını belirten Kurtuluş Deltaspor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, "Mersin 1. Amatör Kümede mücadele ediyoruz. Bu hafta Çeşmeli İdmanyurdu deplasmanında istemediğimiz olaylar meydana geldi. Maçın normal süresi 0-0 tamamlanırken, hakem 7 dakika uzatma kararı verdi. Takımım 90+4'de bir gol attı. Sonrasında olaylar meydana geldi. Çeşmeli İdmanyurdu futbolcu, taraftar ve yöneticiler futbolcularıma saldırdılar. Futbolcularım kendini savundu. Ancak 2 futbolcum ağır darbe aldı. Silifke Devlet Hastanesi'nde her iki futbolcuma darp raporu aldık. Biz sporda şiddet istemiyoruz. Spor kardeşlik ve dostluk diyoruz. Futbol Federasyonumuzun gerekli incelemeleri yapacağını umut ediyoruz" dedi. - MERSİN