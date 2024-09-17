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Mersin'de Altın Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Mersin polisi, merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın üreten bir şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 12 milyon TL değerinde sahte altın ve üretiminde kullanılan makineler ele geçirildi.

Mersin polisi merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp piyasaya süren şebekeye operasyon yaptı, 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş milli ziynet altını basan, bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 8 şüpheli ile 14 adres belirlendi. Belirlenen iş yeri ve evlere Özel Harekat Polislerinin desteğiyle geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan bin 382 adet çeyrek ebatlı Cumhuriyet altını, 9 adet Ata altını,70 adet yarım ebatlı Cumhuriyet altını, 109 adet tam ebatlı Cumhuriyet altını, 1 adet 2,5 ebatlı gremese, 34 adet tam, yarım, çeyrek ve ata altın yapımında kullanılan kalıp, 1 adet hassas terazi, 1 adet mikrometre,1 adet ısıtma makinesi, 2 adet baskı makinesi, 1 adet eritme ocağı 4 adet eritme kotası,3 adet ruhsatsız tabanca ve 141 adet 9x19 mm çapında fişek ile altın ve bunların yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin altın basmaya yetkili kurumların dışında, piyasaya ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basarak haksız kazanç elde ettiği ve adreslerini imalathanelere dönüştürerek kendi ürettikleri kalıplarla sahte milli ziynet altını basarak devleti zarara uğratma suçundan ifadelerinin alınıp adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi mersin Hukuk Suç

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