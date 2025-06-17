Mersin'de Alkollü Sürücüyle Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

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Mersin'de meydana gelen motosiklet ve araç kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Özellikle alkollü sürücünün ters şeride girerek 16 yaşındaki motosikletli kıza çarpması ve durmayarak üzerinden geçmesi dikkati çekti. Kazalar sonucu yaralananların durumu ağır.

Mersin'de son günlerde meydana gelen motosiklet ve araçların karıştığı kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazların birinde görüntülere alkollü otomobil sürücüsünün ters şeride girerek karşısından gelen 16 yaşındaki motosikletli kıza çarpıp ardından durmayarak ezip geçme anları da yansıdı.

Mersin'de trafikte 840 binden fazla motorlu taşıt bulunuyor. Bunların yüzde 28'ini ise motosiklet oluşturuyor. Bu nedenle hem asayiş ve trafik polisleri kurallara uyulması düzenli olarak uygulamalar yapmasına rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Denetimlere rağmen kazalar meydana gelirken, bazıları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor.

Feci kaza anları kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaların biri dün akşam üzeri Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 41 yaşındaki M.K. idaresindeki 33 KY 846 plakalı otomobille ters şeride girerek, 16 yaşındaki A.N.K. yönetimindeki 33 VRS 52 plakalı motosiklete çarptı. Durmayan otomobil, düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, sürücü de jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yaşanan kazadan ise ara sokaktan çıkan motosikletli, minibüsle çarpışarak yaralandı.

Bir başka kazada Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bu kazada da motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı. Kazaların hepsi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 3 kazada saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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