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Mersin'de Alkollü Sürücülere Dron Takibi ile Ceza

Mersin'de Alkollü Sürücülere Dron Takibi ile Ceza
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Mersin'de yapılan alkol ve uyuşturucu denetimlerinde, araçtan inip kaçmaya çalışan sürücüler dron ile takibe alınarak yakalandı. Toplamda 230 araç kontrol edilirken, 9 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Mersin'de uygulama noktalarında polisi görünce araçtan inip kaçmaya çalışan sürücüler, dron takibi ile yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alkol ve uyuşturucu uyarıcı madde denetimleri kapsamında, kentin 3 farklı noktasında uygulama yapıldı. Uygulamalarda 230 araç kontrol edilirken 9 araç sürücüne yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı ve sürücü belgelerine el konuldu. Uygulamalarda ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmak, muayene süresi geçmiş ve zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak gibi suçlardan dolayı 48 araç sürücüsüne daha işlem yapılırken, toplam 361 bin 543 lira idari para cezası uygulandı, 12 araç ise trafikten men edildi.

Araçtan inip kaçmaya çalışan alkollü sürücüler dronla tespit edildi

Öte yandan, uygulamalar sırasında uygulama noktasını görüp araçtan inerek kaçma teşebbüsünde bulunan ve yine ekipleri fark edip uygulama noktasına gelmemek için aracını yol kenarında durduran sürücüler de dron takibiyle yakalanarak gerekli cezai işlemler uygulandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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