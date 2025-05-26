Mersin'de Alkollü Sürücü ile Kavga: 7 Kişi Gözaltında

Mersin'de trafikte 'içki 'şişesini yolda attığı iddia edilen sürücü, başka araçtakilerle kavga etti. Trafiği durma noktasına getiren alkollü sürücüyle birlikte olaya karışan 7 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. idaresindeki araçla karayolunda seyir halindeyken içki şişesini yola attı. Bu durumu gören ve kaza tehlikesi geçiren diğer sürücü F.D. ve araçtakiler B.Y. ile tartıştı. İki araçta yolda durmasının ardından olay büyüdü, trafik durma noktasına geldi. Kavganın çıktığı olayda araçların camı da kırıldı. Polis geldiği anda sürücülerden biri ailesini araca bindirerek bölgeden uzaklaşmak istedi. O anda araçla kaldırıma vuran sürücü, durmadan yoluna devam etse de kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili iki taraftan 7 şahıs polis merkezine götürüldü.

Şahısların 7'sine de kavga nedeniyle adli işlem yapıldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü B.Y.'ye ayrıca 9 bin 268 TL alkollü araç kullanmaktan, 2 bin 167 TL ehliyeti yanında bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti de 6 aylığına iptal edildi. - MERSİN