Mersin'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darp eden şüphelilerden 2'si tutuklandı

Mersin'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darp ederek ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 15 Aralık'ta meydana gelen olayda, Uğur D. adlı kişinin darp edilerek ağır yaralanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, tedavisi sonrası Uğur D.'nin verdiği ifade doğrultusunda 3 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö. ve R.B. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN