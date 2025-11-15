Mersin'de Akrobatik Hareket Yapan Motosikletçiler Kaza Yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparken kaza yapan motosikletli ve arkasındaki yolcu kaza yaptı. Kazanın ardından yere düşen ikili motosikleti bırakıp kaçtı. İlginç kaza iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Barbaros Mahallesi 609 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü arkasındaki yolcuyla birlikte akrobatik hareketler yaptığı sırada kontrolü kaybederek devrildi. Devrilmenin ardından motosiklet sürüklenerek karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarptı. Kazayı yapan motosikletli ise yolcuyla birlikte savruldu. Ardından yerden kalkan ikili motosikleti bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İlginç kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaza anı, saniye saniye kaydedilirken her iki motosiklette maddi hasar meydana geldi. - MERSİN