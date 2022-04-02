Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi: 11 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 33 ADL 683 plakalı servis otobüsü Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya karayolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada şoför ve araçta bulunan 10 Rus işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN