Mersin'de akaryakıt dolu tanker yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Mersin'de akaryakıt dolu tanker yandı, itfaiyenin müdahalesiyle bir facia yaşanmadan alevler söndürüldü.

Olay, Mersin- Tarsus otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dolum tesisinden aldığı akaryakıtı Osmaniye'ye götüren H.Ö. idaresindeki tankerin kupa kısmında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlere teslim olan aracın kabin kısmı söndürüldü, bir facianın önüne geçildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışma yaptı. - MERSİN