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Mersin'de akaryakıt dolu tanker yangını itfaiye tarafından söndürüldü

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Mersin-Tarsus otoyolunda bir akaryakıt dolu tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Facianın önüne geçildi.

Mersin'de akaryakıt dolu tanker yandı, itfaiyenin müdahalesiyle bir facia yaşanmadan alevler söndürüldü.

Olay, Mersin- Tarsus otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dolum tesisinden aldığı akaryakıtı Osmaniye'ye götüren H.Ö. idaresindeki tankerin kupa kısmında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlere teslim olan aracın kabin kısmı söndürüldü, bir facianın önüne geçildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışma yaptı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Tarsus Mersin Olaylar İtfaiye Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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