Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e yapılıyor
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerler arkalarına bakmadan kaçtı
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü

Mersin'de Akademisyenlere ve Öğrencilere Çocuk Güvenliği Eğitimi

Mersin'de Akademisyenlere ve Öğrencilere Çocuk Güvenliği Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Emniyet Müdürlüğü, akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine çocuk güvenliği, suçtan korunma, internet güvenliği gibi konularda eğitim vererek bilgilendirme yaptı.

Mersin polisi, akademisyenler ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim vererek, bilgilendirme yaptı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli akademisyenlere ve öğrenim gören 150 üniversite öğrencisine çocuk güvenliği ve suçtan korunma yolları, ihmal, istismar, şiddet, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, internet ve sosyal medya güvenliği konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün gençlerin güvenli bir ortamda ve bilinçli bir şekilde yetişmesi için eğitim çalışmalarının süreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bursaspor şampiyon hocayı takımın başına getiriyor
img

Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor
img

Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Pentagon Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü
"Ölünce beni kim yıkayacak?" mesajının sırrı çözüldü

Son Dakika Haberleri

Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi? ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 18 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Ordu hava durumu 18 Aralık | Bugün Ordu'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.