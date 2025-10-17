Mersin'de Aile İçi Kavga: Dayılar Yeğeni Darp Etti, İki Şahıs Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuzenlerin arasında başlayan tartışmada dayılar, yeğenini dövdü. Kavganın saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayda 2 dayı da tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuzenler arasındaki henüz bilinmeyen nedenle yaşanan olaya aileler de dahil oldu. Bunun üzerine dayılar R.K(45), M.K.(50), yeğenleri U.B.'nin yanına gelerek saldırdı. Yumruk ve bıçakların kullanıldığı olay nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olaya karışan şüpheliler R.K(45), M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı. Yeğenin hafif yaralandığı olayla ilgili iki tarafında bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, U.B. otururken gelen dayıların saldırıp darp olayını gerçekleştirme anları yer aldı. - MERSİN