Mersin'de 9 Katlı Binada Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Mersin'de 9 Katlı Binada Yangın: Ekipler Müdahale Etti
Güncelleme:
Mersin'in Yenişehir ilçesinde 9 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada bulunan vatandaşlar son anda kurtarıldı.

Mersin'de 9 katlı bir binadaki dairede çıkan yangın paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı, yükselen dumanlar binanın tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunanlar ise son anda dışarı çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
