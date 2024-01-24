Mersin'de 9 Günübirlik Tesis ve 45 Ev Denetlendi

Mersin'de 9 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı günübirlik kiralanan 45 ev denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçmenlerle mücadele edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 9 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı 45 günübirlik ev denetlendi.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - MERSİN