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Mersin'de 885 Aranan Şahıs Yakalandı

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 885 şahsın yakalandığını açıkladı. Toplantıda, güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 885 şahsın yakalandığını bildirdi.

İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonundaki toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" dedi.

Pehlivan, 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, il genelinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 885 şahsın yakalandığı bilgisini paylaşırken, aynı tarihler arasında dolandırıcılık 273, hırsızlık 45, öldürme 1, cinsel suçlar 2, yağma suçundan 8 şahıs olmak üzere toplam 329 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini söyledi.

Toplantıya Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı katıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ali Hamza Pehlivan Mersin Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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