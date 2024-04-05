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Mersin'de 87 kişi yakalandı

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Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 87 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında dolandırıcılık, yaralama, fuhuş, hırsız ve tehdit gibi suçlardan aranma kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca il genelinde merkez, dış ilçeler ve şube müdürlüklerince aranan şahıslara yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise 77 şahıs yakalandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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