Mersin'de 87 Hükümlü Yakalandı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 87 hükümlüyü yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, teknik ve fiziki takip ile hapis cezası olan şahıslara ulaşarak operasyon düzenlendi.
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 87 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takip sonucu ev aramaları ve asayiş uygulamaları gerçekleştiren ekipler, 87 hükümlüyü yakaladı. - MERSİN