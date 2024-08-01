Mersin'de 867 hükümlü yakalandı

Mersin Valisi Ali Hamza Pahlivan, 22-28 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 867 hükümlünün yakalandığını bildirdi.

İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı açıklamada, "Mersin'imizin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" dedi.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arananlara yönelik 22-28 Temmuz arasında yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 867 hükümlünün yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Pehlivan, aynı tarihler arasında dolandırıcılık suçundan 296, hırsızlık suçundan 53, cinayet suçundan 2, cinsel suçlardan 2, yağma suçundan 10 şahıs olmak üzere toplam 363 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti. - MERSİN