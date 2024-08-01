Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 867 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pahlivan, yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 867 hükümlünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda dolandırıcılık, hırsızlık, cinayet, cinsel suçlar ve yağma suçlarından toplam 363 kişi adli makamlara teslim edildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pahlivan, 22-28 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 867 hükümlünün yakalandığını bildirdi.

İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı açıklamada, "Mersin'imizin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" dedi.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arananlara yönelik 22-28 Temmuz arasında yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 867 hükümlünün yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Pehlivan, aynı tarihler arasında dolandırıcılık suçundan 296, hırsızlık suçundan 53, cinayet suçundan 2, cinsel suçlardan 2, yağma suçundan 10 şahıs olmak üzere toplam 363 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Bakmadan Geçme

Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü? Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sümbül çiçeği anlamı nedir, hikayesi ne? Sümbül çiçeği ne ifade eder, neyi temsil eder? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybederse ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title