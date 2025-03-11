1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Mersin'de 843 Aranan Kişi Yakalandı

Mersin'de 843 Aranan Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yapılan güvenlik operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 843 kişi yakalanırken, dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi suçlardan da birçok şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 843 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Toplantıda, 3-9 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 843 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı tarihlerde dolandırıcılık, öldürme, hırsızlık, yağma ve cinsel saldırı suçlarına karıştığı belirlenen 326 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 101 bin 972 araç kontrol edilirken, 629 araç trafikten men edildi, 18 bin 24 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 167 şüpheli yakalanırken, bin 289 adet sentetik uyuşturucu hap, 947 gram bonzai, 266 gram metamfetamin ve 33 gram esrar maddesi ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Antrenörün feci ölümü! Alevler arasından kurtulamadı
img

12 yıl sonra sil baştan! iPhone'larda bildiğiniz her şey değişiyor
img

Trump'ın ortada bıraktığı lider Türkiye'nin kapısına dayandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.