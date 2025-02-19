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Mersin'de 84 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de 84 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde 84 bin adet dolu makaron bulundu. Şüpheli, kaçak sigara ticareti yaparken yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 84 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken aracında yapılan aramada 84 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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