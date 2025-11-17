Haberler

Mersin'de 826 Aranan Kişi Yakalandı, Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor

Mersin'de 10-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 826 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde trafik, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konularına odaklanıldı.

Mersin'de 10-16 Kasım tarihleri arasında yürütülen güvenlik uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 826 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Mersin'in huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle aranan şahıslara, kaçakçılık olaylarına, trafik güvenliğine ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar artırıldı.

Trafik denetimlerinde 116 bin araç kontrol edildi

İl genelinde yapılan trafik uygulamalarında 116 bin 17 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen bin 429 araç trafikten men edilirken, 675 ticari taksi de denetlendi.

Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında bin 723 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde yakalanan 5 yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne sevk edildi.

Güvenlik birimlerinin, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
