Mersin'de 8 İşletmeye İdari Para Cezası

Mersin'de polisin düzenlediği denetimlerde, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 8 işletmeye 76 bin 248 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 34 ekip 106 personelimizin katılımıyla il merkezinde bulunan 117 konaklama tesisi denetlendi.

Yapılan denetimlerde, bir konaklama tesisine 'anlık veri göndermemek' suçundan 47 bin 303 TL, 7 konaklama tesisine ise 'çalışan kimlik bildirimi yapmamak' suçundan 28 bin 945 TL olmak üzere toplam 76 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.

Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN