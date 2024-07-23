Mersin'de 791 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin Valisi Ali Hamza Pahlivan, 15-21 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 791 şahsın yakalandığını bildirdi.

İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı.

Vali Pehlivan toplantıda yaptığı açıklamada, "Mersin'imizin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" dedi. Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik 15-21 Temmuz arasında yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 791 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Pehlivan, aynı tarihler arasında terör suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 261, hırsızlık suçundan 52, cinayet suçundan 1, cinsel suçlardan 7 ve yağma suçundan 8 olmak üzere toplam 330 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı Vekili ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Vekili ile İl Göç İdaresi Müdürü katıldı. - MERSİN