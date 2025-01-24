Mersin'de 740 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de aranan 740 şahıs yakalandı. Şahıslardan 27'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerine son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında 10 ila 17 yıl arasında değişen hapis cezası alan 9 kişinin de bulunduğu toplam 740 şahıs yakalandı. Yakalananların 27'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN