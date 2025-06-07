Mersin'de 70 Yaşındaki Adamın Cesedi Denizde Bulundu

Mersin'de 70 Yaşındaki Adamın Cesedi Denizde Bulundu
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Mersin'de 70 Yaşındaki Adamın Cesedi Denizde Bulundu
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde 70 yaşındaki Cahit Sevi'nin cansız bedeni, denizde bulundu. Olayın düşme sonucu yaşandığı değerlendiriliyor. Ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Denizde 70 yaşındaki şahsın cesedi bulundu

MERSİN - Mersin'de 70 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni deniz içinde bulundu.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi Atatürk Parkı çevresinde denizde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denizde bir şahsın hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye polis,sahil güvenlik ve sağlık ekiplerini sevk etti. Bölgeye giden ekipler duvar dibinde denizin içindeki şahsın öldüğünü beliryerek cansız bedenini çıkardı. Yapılan inceleme ölen şahsın 70 yaşındaki Cahit Sevi olduğu öğrenildi.Üzerinde kıyfetleri olan Sevi'nin düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Sevi'nin cansız bedeni otopsi için hastane mroguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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