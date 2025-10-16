Haberler

Mersin'de 670 İşletmeye Denetim: Yabancı Çalışanlar ve Ruhsatsız Silahlar Yakalandı

Mersin'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 670 işletme kontrol edildi. Çalışma izni olmayan 18 yabancı uyruklu kişi yakalanırken, fuhuş suçu ile bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve birçok işletmeye idari işlem uygulandı.

Mersin'de polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde 670 işletme kontrol edildi. Denetimlerde çalışma izni olmayan yabancılar, ruhsatsız silahlar ve fuhuşa aracılık eden şüpheliler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi, kamu düzeninin korunması ve suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla kent genelinde umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren alkollü restoran, kafe, bar, pub, SPA merkezi gibi 670 işletmede yapılan denetimlerde çalışma izni bulunmadığı belirlenen 18 yabancı uyruklu kişi işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi. Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçlarından gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İşletmelerde faaliyet konusu dışında ve kayıtsız şekilde çalıştırıldığı tespit edilen 113 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Tabanca sahipleri hakkında '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca bazı işletmelerde çalışma izni bulunmayan 6 kişi ile yaşı küçük 2 kişinin çalıştırıldığı belirlendi. Söz konusu kişilerle ilgili yasal işlemler yapılarak, ilgili kurumlara teslim edildi. Eksiklik tespit edilen 274 işletme hakkında da idari işlem uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini, kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


