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Mersin'de 65 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

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Mersin'de düzenlenen operasyonda, Çin'den Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkan 15 ton 750 kilogram ağırlığındaki 1 milyon 286 bin paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada Çin'den Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkan 65 milyon lira değerinde 15 ton 750 kilogram ağırlığında 1 milyon 286 bin paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Türkiye üzerinden başka ülkelere gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron kaçakçılığı yapıp devleti zarara uğratan, haksız kazanç sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalarda belirlenen ve Mersin Limanı'ndan çıkan çekici gümrük mühürlü dorse durduruldu. Yapılan kontrollerde Çin'den Suriye'ye transit rejim kapsamında gönderilen yasal yükü silikon olması gereken araçta yüklü miktarda da kaçak sigara kağıdı olduğu ortaya çıktı. Araçtan piyasa değeri yaklaşık 65 milyon TL olan 15 bin 750 kilogram ağırlığında 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Suriye mersin Hukuk

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