Mersin'de 61 Bin 700 Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin merkez Toroslar ve Gülnar ilçesinde 3 şahsın kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan şüpheliler kaçak makaronları piyasaya sürmek için sevk etmesiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılık olayında kullanılana araçta yapılan aramada ise 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınarak gerekli adli işlemin yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN