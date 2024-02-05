Mersin'de 61 Bin 700 Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de gümrük kaçağı 61 bin 700 adet makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde 3 şahsın ellerinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip esnasında şüpheli şahısların kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, kaçakçılık olayında kullanılana araçta yapılan aramada 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi. Suçta kullanılan araca ise el kondu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN