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Mersin'de 61 Bin 700 Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Mersin'de gümrük kaçağı 61 bin 700 adet makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Mersin'de gümrük kaçağı 61 bin 700 adet makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde 3 şahsın ellerinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip esnasında şüpheli şahısların kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, kaçakçılık olayında kullanılana araçta yapılan aramada 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi. Suçta kullanılan araca ise el kondu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Toroslar Jandarma Mersin Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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