Mersin'de 600 Bin Liralık Hırsızlık Olayı

MERSİN'de girdikleri ofisten 600 bin lira değerinde drone, tripod, 4 bilgisayar ve monitör çalan R.Ö., İ.Y. ile suç ortakları taksici M.A. yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Mezitli ilçesinde müteahhitlik ofisine mutfak penceresinden girin hırsızlar, drone, tripod, 4 bilgisayar ve monitör çaldı. Şüpheliler, 600 bin değerindeki elektronik eşyayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen çalışanlar, durumu fark edince polise bildirdi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, işyerine gelerek incemele yaptı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının gerçekleştiği müteahhitlik ofisi ve kaçış istikametindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin, farklı kentlerden gelen R.Ö., İ.Y. ve suça sürüklenen M.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçma hazırlığındaki şüphelileri kaldıkları otelden ayrıldıkları sırada yakalayarak gözaltına alındı. TAKSİ DURAĞININ ARKASINDA SAKLAMIŞLAR

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan hırsızlar suçlarını itiraf ederken, M.A.'nın hırsızlığı gerçekleştirdikleri sırada olay yerine gittikleri taksi şoförü olduğu onunla da anlaşarak çalınan malzemeleri taşıdıkları ve bir kısmının taksi durağının arkasında saklandığı da orta çıktı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye götürülen şüpheliler, mahkemece tutuklandı. Çalıntı elektronik eşyalar ise satılan kişilerden temin edilerek sahibine teslim edildi. (DHA)